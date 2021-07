Hongkong, Hiszpania i Portugalia ograniczyły możliwość podróży z Wielkiej Brytanii, a Niemcy – wjazd z Portugalii. Niemcy umieściły również Rosję na liście krajów, z których przyjeżdżający podróżni nie mogą skrócić kwarantanny ze względu na krążące w tym kraju warianty koronawirusa – podaje portal Statista.

Platforma danych GISAID pokazuje krytyczną sytuację w Portugalii. Portugalski departament zdrowia zarejestrował 616 zakażeń niebezpiecznym wariantem Delta w ciągu ostatnich czterech tygodni. To trzeci najwyższy wynik z analizowanych 80 krajów. Tylko Wielka Brytania, gdzie odmiana Delta rozprzestrzenia się od miesięcy, i Stany Zjednoczone naliczyły w tym okresie więcej zakażeń tym wariantem koronawirusa.

To właśnie Wielka Brytania, USA oraz Indie (gdzie mutacja została wykryta po raz pierwszy) odnotowały łącznie najwięcej zakażeń wariantem Delta. Jednak podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Indiach wariant Delta odpowiada za prawie wszystkie zakażenia, w Stanach Zjednoczonych jego udział wynosił tylko około 22 proc. infekcji. Inne kraje o wysokim udziale wariantu Delta wśród nowych zakażeń to Singapur, Rosja, Indonezja i Uganda, gdzie obecnie trwa epidemia koronawirusa. W stolicy Ugandy – Kampali – niedobór tlenu doprowadził do śmierci 30 pacjentów z COVID-19 w największym krajowym szpitalu 17 czerwca. Afryka Południowa również ponownie zaostrzyła restrykcje, ponieważ wariant Delta i tam się rozprzestrzenia.