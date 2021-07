Prezydent powiedział, że próba ograniczenia rozprzestrzeniania się wariantu Delta to "walka z czasem". "Jeśli nie zaczniemy działać teraz, liczba przypadków (zakażeń) i hospitalizacji wzrośnie" - podkreślił.

Poinformował, że w związku z pandemią na dwóch francuskich terytoriach zamorskich - Martynice i Reunion - wprowadzony zostaje stan wyjątkowy.

Zapowiedział również, że obowiązek posiadania certyfikatu sanitarnego dotyczącego szczepienia bądź odporności na Covid-19 będzie od sierpnia dotyczył osób wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzanie placówek medycznych. Dodał, że mniej więcej za 10 dni certyfikat ten będzie obowiązywał również w miejscach rozrywki i placówkach kulturalnych.

Macron oznajmił również, że wiek emerytalny musi zostać podniesiony, a projekt wdrożenia reformy emerytalnej zostanie wznowiony, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne.

Poinformował, że w ocenie rządu wzrost gospodarczy kraju w 2021 roku wyniesie 6 proc. PKB, co sprawi, że Francja znajdzie się "na czele gospodarek europejskich". Dodał, że udało się odtworzyć 187 tys. miejsc pracy z około 300 tys., które ze względu na pandemię zostały zlikwidowane od początku 2020 roku.

W niedzielę francuski minister ds. europejskich Clement Beaune powiedział: "musimy nauczyć się żyć z wirusem (...). Życie z wirusem oznacza, że nie będziemy z powrotem wszystkiego zamykać"; w związku z rozprzestrzenianiem wariantu Delta we Francji pojawiły się bowiem obawy o ponowne wprowadzenie lockdownu.

Prezydent wezwał też w poniedziałek Francuzów do kontynuacji szczepień przeciwko koronawirusowi; już w połowie czerwca, gdy premier Jean Castex zapowiedział zniesienie obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni oraz likwidacji godziny policyjnej od 20 czerwca, Macron ostrzegł, że Francja "nie wygrała" jeszcze z pandemią i zaapelował do rodaków, by nadal szczepili się na Covid-19.