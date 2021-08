"Jesteśmy otwarci na silną konkurencję; nie szukamy konfliktu, niemniej w sporach takich jak ten o Morze Południowochińskie będziemy zabierać głos" - mówiła Harris na konferencji prasowej. "Będziemy mówić głośno, gdy Pekin będzie chciał zagrozić międzynarodowemu porządkowi opartemu na wspólnych zasadach" - zaznaczyła wiceprezydent.

Dzień wcześniej Harris skrytykowała przypadki naruszania przez chińskie jednostki wód, które według prawa międzynarodowego podlegają jurysdykcji Wietnamu i innych państw regionu. Zapewniła też, że USA utrzymają silną obecność na Morzu Południowochińskim.

Czwartek to ostatni dzień siedmiodniowej podróży amerykańskiej wiceprezydent do Singapuru i Wietnamu. Jak zaznacza agencja Reutera, aktywna dyplomacja w tym regionie, jak wizyty wysokich rangą polityków, jest częścią szerszej amerykańskiej polityki w Azji Południowo-Wschodniej. Ma to na celu podkreślenie obecności USA w tej części świata.

Morze Południowochińskie jest bogate w surowce naturalne i kluczowe z punktu widzenia międzynarodowego handlu. Od kilkunastu lat jest też jednym z najbardziej zapalnych punktów w Azji Wschodniej.

Chiny uznają prawie cały ten akwen za własne terytorium, a przejęcie nad nim kontroli jest obecnie jednym z głównych celów polityki zagranicznej Pekinu. Chińskie roszczenia stoją w sprzeczności z pretensjami Brunei, Malezji, Filipin, Wietnamu i Tajwanu do poszczególnych obszarów tego morza i nasilają napięcia na linii Waszyngton-Pekin.