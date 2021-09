Buda pytany w poniedziałkowej rozmowie z TVN 24 o akceptację przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy i fakt, że Polska nie dostała jeszcze z tego planu ani eurocenta wskazał: "ja to oceniam negatywnie".

"Jedynie co w tej sprawie może się wydarzyć, to przeciąganie sprawy, nic więcej" - wskazał. Dodał, że decyzja Rady Europejskiej o zasobach własnych stanowi jasno: "każdy kraj członkowski te środki musi otrzymać . Nie ma możliwości pominięcia nie tylko Polski, ale jakiegokolwiek kraju".

Zdaniem Budy to jest kwestia powagi KE. "Komisja Europejska już pięć miesięcy ocenia plany. To jest dowód na pewną sprawczość (...) globalnych sił na świecie" - wskazał wiceminister.

Buda dopytywany o to, czy usłyszał z ust komisarzy europejskich, jakie konkretnie zastrzeżenia mają do KPO odpowiedział: "Najmniejszych nie usłyszałem". Przypomniał, że 12 lipca Polska wysłała do KE ostateczną wersję planu. "Na na poziomie technicznym została zatwierdzona. Od tamtego momentu nie ma żadnego oczekiwania co do zmiany planu" - powiedział.

Jak zapewniał wiceszef MFiPR, "wszystkie technikalia zostały zaakceptowane. "Jeżeli byłyby uwagi, nawet kolejne, nawet teraz zgłaszane, miałbym to w dyskusji, albo miałbym to pokazane na piśmie. Nie ma tego" - zaznaczył Buda.

Na stwierdzenie, że może chodzi o kwestie praworządności odpowiedział: "Powiedziano by nam to. A tego się nie mówi". Jak dodał, "z jednej strony się gdzieś mówi, łączy się różne sprawy, a z drugiej strony nie można nic w tej sprawie napisać, ani żadnej decyzji podjąć". Według wiceministra rozporządzenie dot. Funduszu Odbudowy "nie jest warunkowane jakimikolwiek elementami praworządność, warunkowości.

"Dyskusja może polegać tylko na tym, że się przeciąga dyskusję i mówi się o wszystkich sprawach, ale to nie może być postawą odmowy przyznania środków Funduszu Odbudowy" - stwierdził Buda. Dodał, że kwestia warunkowości "może dotyczyć tylko zabezpieczenia interesów finansowych UE, a nie kwestii (...) np. ułożenia systemu sprawiedliwości".

Według mediów cytujących unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, miał on powiedzieć 1 września podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego KPO jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco