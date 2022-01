"Rozmowa była złożona, nie mogłaby być prosta. Co do zasady była rzeczowa. Nie sądzę, żebyśmy jutro marnowali czas na próżno" - skomentował Riabkow, odnosząc się do przewidzianej na poniedziałek kolejnej rundy rozmów. "Nigdy nie tracę optymizmu, zawsze się nim kieruję” – dodał.

Wiceszef MSZ Rosji, cytowany przez agencję RIA, ocenił też, że wraz z Sherman "zagłębili się w nadchodzące sprawy”.

Strona amerykańska na razie nie wypowiedziała się po spotkaniu.

Wcześniej w niedzielę Riabkow powiedział, że Rosja jest gotowa do szczegółowego omówienia w Genewie punkt po punkcie przedstawionych przez Moskwę propozycji tzw. gwarancji bezpieczeństwa.

Zadeklarował też, że Rosja "nie pójdzie na żadne ustępstwa pod presją i wobec gróźb stale wygłaszanych przez zachodnich uczestników nadchodzących rozmów", a wysiłki dyplomatyczną mogą zakończyć się nagle po jednym spotkaniu i "Amerykanie (...) nie powinni mieć co do tego żadnych złudzeń".

Z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że nie uważa, by w Genewie doszło do jakichkolwiek przełomów, a o postępy będzie trudno, gdy "Rosja przykłada broń do skroni Ukrainy".

To projekt "traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa"

17 grudnia MSZ Rosji opublikowało propozycje dotyczące tzw. gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jest to projekt "traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa" oraz projekt umowy Rosja-NATO. Moskwa chce m.in. zakończenia wsparcia militarnego NATO dla Ukrainy, odstąpienia od rozszerzania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zakończenia wszelkiej aktywności militarnej niedaleko granic Rosji.

Niedzielna rozmowa przedstawicieli Władz USA i Rosji zainaugurowała serię spotkań dyplomatycznych Rosji i USA, które będą kontynuowane w poniedziałek.

W środę w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja, a w czwartek w Wiedniu spotkanie przedstawicieli Rosji i OBWE.