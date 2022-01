"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni systemowym wykluczaniem kobiet ze społecznego, gospodarczego i politycznego życia w Afganistanie" - podsumowali sytuację panującą w państwie od przejęcia władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku eksperci ONZ w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.

"Wykluczenie to jest jeszcze poważniejsze w przypadku kobiet z etnicznych, religijnych lub językowych mniejszości jak Hazarowie, Tadżycy czy Hindusi" - dodali przedstawiciele ONZ. Szereg nałożonych na kobiety ograniczeń "wpłynął na ich możliwości zatrudnienia, co pogłębiło dotykającą Afganki biedę" - zaznaczyli eksperci.

W oświadczeniu zwrócono szczególną uwagę na odmowę dziewczętom dostępu do edukacji. "Zdecydowana większość żeńskich szkół ponadpodstawowych pozostaje zamknięta, dziewczętom odmawia się dostępu do edukacji wyłącznie z powodu ich płci" - podano. W Afganistanie kobiety w każdym wieku mogą się stać ofiarami handlu ludźmi, być zmuszone do pracy lub małżeństwa - poinformowała telewizja Al-Dżazira.

W grudniu wprowadzono zakaz podróżowania kobiet bez asysty bliskich męskich krewnych na odcinku dłuższym niż 72 km. Firmom transportowym i prywatnym przewoźnikom grożą kary za złamanie zakazu. Taksówkarzom zabroniono również przewożenia kobiet bez hidżabów.

Od przejęcia władzy w kraju przez Taliban rozwiązano specjalne sądy i urzędy prokuratorskie mające zajmować się przypadkami przemocy wobec kobiet. Zamknięto Ministerstwo Spraw Kobiet, w miejsce którego powołano działające za czasów rządów talibów w latach 90. Ministerstwo Promocji Cnoty. Budynki Niezależnej Komisji Praw Człowieka oraz placówek zapewniających ochronę pokrzywdzonym kobietom zostały zajęte przez fundamentalistów.