We Włoszech ponad 90 procent ludności otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki i dzięki temu "możemy pozwolić sobie na to, by wejść w nową fazę pandemii" - oświadczył w środę minister zdrowia Roberto Speranza. W szpitalach notuje się stałą poprawę sytuacji.

"Jesteśmy w nowej fazie Covid-19, bo wariant Omikron znacznie zmienił sytuację, a poza tym odsetek zaszczepionych jest bardzo wysoki" - stwierdził szef włoskiego resortu, który w Lyonie we Francji wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych i zdrowia krajów UE. Reklama Jak zaznaczył Speranza, jeśli naprawdę chce się zamknąć ten bardzo trudny okres, trzeba dalej nalegać na szybkie szczepienia. Włochy mają jeden z najwyższych w Unii wskaźników wyszczepienia; po dwóch dawkach jest prawie 89 proc. populacji powyżej 12 lat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby w ponad 730 tysiącach testów zarejestrowano 81 tysięcy zakażeń; o około 20 tys. mniej niż poprzedniego dnia. Zmarły 384 osoby. Stale obniża się liczba obecnie zakażonych; jest ich około 1,8 mln. Notuje się spadek hospitalizacji chorych na Covid-19. W szpitalach przebywa ponad 19 tysięcy osób, w tym 1350 na intensywnej terapii. Włoska Agencja Leków w rocznym raporcie na temat bezpieczeństwa szczepień przeciwko Covid-19 ogłosiła, że na 108 mln podanych do końca grudnia dawek zarejestrowano około 118 tysięcy ubocznych reakcji. 83 procent z nich nie było ciężkich.