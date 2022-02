Szefernaker o przygotowaniach rządu na ewentualnie napływających z terytorium Ukrainy uchodźców w obliczu rosyjskiej agresji mówił na środowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak wyjaśnił, od paru tygodni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone są prace w oparciu o plany zarządzania kryzysowego.

"Przygotowaliśmy taki plan szczegółowy w sytuacji potrzeby przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy. Ten plan został przygotowany w oparciu o współpracę wojewodów z wieloma instytucjami" - powiedział. Jak dodał, w odprawach brała udział Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców i inne instytucje podległe MSWiA.

Szefernaker poinformował, że od paru dni funkcjonuje też zespół międzyresortowy do spraw przyjęcia uchodźców z Ukrainy. "W skład zespołu zgodnie z zarządzeniem pana premiera wchodzi Ministerstwo Obrony Narodowej, ministrowie właściwi do spraw pracy, spraw zagranicznych, zdrowia oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce" - zaznaczył.

Wiceszef MSWiA wyjaśnił też, dlaczego nie wszystkie samorządy zostały na tym etapie zaangażowane w procedury przygotowań. Jak zaznaczył, zależy to od specyfiki województw.

"Przede wszystkim główne województwa zaangażowane w te procedury to woj. lubelskie i woj. podkarpackie, ze względu na to że graniczą z Ukrainą. Tam mamy przejścia graniczne, to tam właśnie przecież będziemy tworzyć miejsca recepcyjne, punkty recepcyjne w sytuacji, gdybyśmy musieli przyjąć dużą grupę osób z Ukrainy" - powiedział Szefernaker.

Wojewodowie, jak dodał, przygotowywali się na różne scenariusze. "W tych pierwszych scenariuszach, w naszym przekonaniu, nie wszędzie była potrzeba, aby angażować samorządy. Specyfika danego województwa jest różna. W części województw są silne ośrodki akademickie, gdzie mamy dużą bazę łóżek. Są też takie województwa, gdzie są ośrodki podległe Urzędowi do Spraw Cudzoziemców" - powiedział.

"Na tym etapie mamy pewną pulę przygotowaną i scenariusze na dosyć dużą grupę ewentualnych uchodźców" - podsumował Szefernaker. Wiceminister zapewnił, że jeżeli doszłoby do konfliktu na taką skalę, która wymuszałaby na Polsce przyjęcie bardzo dużej grupy uchodźców, rząd będzie rozmawiał i konsultował się z samorządami.

Mówiąc o działaniach, o które resort prosiłby wszystkie samorządy już dziś, Szefernaker przypomniał o obowiązującym od poniedziałku trzecim stopniu alarmowym dotyczącym zagrożeń w cyberprzestrzeni, CHARLIE-CRP. Jak wyjaśnił, za pośrednictwem wojewodów przekazał samorządowcom pismo w tej sprawie.

"Przekazałem państwu informacje na temat sposobów postępowania i przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i minimalizacje wpływu i skutków ewentualnych ataków w cyberprzestrzeni na funkcjonowanie administracji publicznej" - powiedział wiceminister. Zaznaczył, że w administracji samorządowej jest wiele różnych instytucji, w których bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest niezwykle ważne.

Autorka: Agnieszka Ziemska