W odpowiedzi na wydalenie w połowie lutego Barta Gormana, drugiego co do rangi dyplomaty amerykańskiego w Moskwie, rząd USA postanowił uznać jego rosyjskiego odpowiednika w Waszyngtonie Siergieja Trepelkowa za persona non grata, poinformował w czwartek wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.

Wydalenie nie ma związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, ale jest częścią długotrwałego sporu między Waszyngtonem a Moskwą o obsadę ambasad. Reklama Urzędnik Departamentu Stanu, który wypowiadał się anonimowo, powiedział, że krok ten został podjęty "jako bezpośrednia odpowiedź na niesprowokowane wydalenie przez Rosję naszego zastępcy szefa misji". W połowie lutego Rosja wydaliła z Moskwy zastępcę szefa misji USA Barta Gormana.