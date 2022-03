Na wspólnej konferencji prasowej z Rauem wystąpił minister spraw zagranicznych, Unii Europejskiej i współpracy Hiszpanii Jose Manuel Albares Bueno.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że rozmowa z hiszpańskim gościem koncentrowało się na kwestii rosyjskiej agresji wobec Ukrainy i jej implikacji dla europejskiego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. "Atak Rosji to nie tylko złamanie fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego. Rosja świadomie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw światowej architektury bezpieczeństwa, podjęła także decyzję o siłowej zmianie granic" - mówił Rau. Zwracał uwagę, że inwazja na Ukrainę jest przez Rosję kłamliwie i cynicznie przedstawiana jako operacja specjalna.

"Jesteśmy oburzeni atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci i na cele które nie mają charakteru wojskowego. Oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - powiedział szef polskiego MSZ.

"Polska uważa za niemożliwe do przyjęcia jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji, które podważałyby integralność terytorialną i niepodległość ukraińskiego państwa. Cieszy nas to, że takie stanowisko jest podzielane przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej" - podkreślił Rau. "Naszym wspólnym celem powinno być wspieranie władz w Kijowie w oporze wobec rosyjskiej agresji, Ukraina działa w samoobronie, co daje społeczności międzynarodowej prawo do wsparcia technicznego, ale także wojskowego" - mówił szef MSZ.

Dodał, że kluczowe jest także "utrzymanie presji sankcyjnej poprzez pełne wykorzystanie już nałożonych sankcji, ale również poprzez kolejne dotkliwe sankcje tak gospodarcze jak i polityczne".