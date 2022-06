Premier Bułgarii poinformował, że w najbliższych dniach uda się do Baku, stolicy Azerbejdżanu, by potwierdzić datę rozpoczęcia przesyłu i spodziewane ilości gazu. "Między lipcem i sierpniem azerski gaz zacznie napływać do Bułgarii. Jego cena jest kilkakrotnie niższa od rynkowej w tej chwili" – dodał.

"To, co próbujemy osiągnąć w tej chwili, to zapewnić dostawy azerskiego i skroplonego gazu, przeciętna cena którego będzie niższa od ceny Gazpromu” – stwierdził Petkow. "Prognozowaliśmy wrzesień, październik, nawet listopad, ale lecz nie, będzie to w lipcu" – ogłosił we wtorek.

Szef rządu Bułgarii poinformował o przyśpieszeniu sprowadzania azerskiego gazu w dniu, kiedy zaczęły się próby techniczne interkonektora z Grecją i jego napełnienie technicznym gazem.

182-kilometrowy interkonektor Komotini – Stara Zagora (IGB) jest w budowie od 10 lat i ma zostać oddany do użytku w najbliższych tygodniach. Połączenie gazowe Bułgarii z Grecją to element planowanego korytarza gazowego Północ-Południe. Moc przesyłowa interkonektora docelowo ma wynieść 5,5 mld metrów sześciennych surowca rocznie.

Do Komitini gaz będzie płynął gazociągiem transadriatyckim TAP. Interkonektorem ma napływać również skroplony gaz z regionu Morza Środziemnego oraz ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to możliwe po zakończeniu budowy terminalu LNG w greckim Aleksandropolis, w którym Bułgaria ma 20 proc. udziałów.

Po wstrzymaniu rosyjskich dostaw 27 kwietnia b.r. Bułgaria odbiera gaz od Grecji. Część to gaz skroplony przechodzący przez terminal LNG w Revitussie koło Aten i wewnętrzną sieć gazociągową Grecji, która jest połączona z bułgarską w regionie Petricza na południowym zachodzie kraju.

Dostawy z Grecji pozwoliły na obniżenie ceny gazu dla przemysłu w czerwcu o 14 proc. Władze liczą na dalsze spadki cen po napłynięciu paliwa azerskiego.

Bułgaria zużywa rocznie ok. 3,5 mld m. sześc. gazu rocznie. Umowa z Azerbajdżanem przewiduje dostawy 1 mld m sześc. rocznie.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)