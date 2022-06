Birol podkreśla w środowym wydaniu "Financial Times”, by zabezpieczyć się przed niedoborami energii. W jego ocenie po tym, jak Krem zakręci kurek z gazem, europejskie rządy nadal powinny korzystać z elektrowni atomowych, a także „podejmować inne środki awaryjne”.

Zaznaczył, że decyzje niektórych europejskich rządów w sprawie produkowania większej ilości energii przy pomocy elektrowni węglowych jest uzasadniona, mimo obaw o wzrost emisji dwutlenku węgla.

Szef MAE uważa, iż niedawna decyzja Rosji o ograniczeniu dostaw gazu do krajów europejskich, to zapowiedź dalszych cięć, ponieważ Moskwa wykorzystuje to narzędzie jako nacisk na Europę.

„Europa powinna być gotowa na wypadek całkowitego odcięcia rosyjskiego gazu” – twierdzi Birol i dodał, że im bliżej do zimy tym bardziej jasne stają się intencje Rosji.

„Cięcia mają na celu uniemożliwienie napełnienia europejskich magazynów i w ten sposób zwiększenia presji ze strony Rosji podczas zimowych miesięcy” – wskazuje dyrektor agencji.

„Financial Times” przypomina, że Międzynarodowa Agencja Energii już w ubiegłym roku publicznie oskarżała Kreml o manipulowanie dostawami gazu do Europy w ramach przygotowań do inwazji na Ukrainę.

Działania rządów UE w celu nieuzależnienia się od gazu z Rosji zaczynają przynosić już efekty. Gazeta przytacza dane firmy konsultingowej ICIS o tym, że Europa od czasu inwazji na Ukrainę, zmniejszyła swoją zależność od rosyjskiego gazu z 40 do 20 procent całkowitych dostaw. (PAP)

Andrzej Pawluszek