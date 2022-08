Głównym powodem niedoborów wody pitnej jest nasilająca się w Rumunii od kilku miesięcy susza, która już w czerwcu zmusiła kilkaset gmin do dostarczania wody beczkowozami - wyjaśnia agencja Agerpres.

ANAR podała, że w sierpniu niski poziom wody dotyczy już ponad 26 proc. rzek na terenie Rumunii. Wśród terenów, na których występują niedobory wody są obecnie gminy w rejonie dużych miast, takich jak Sibiu, Gałacz oraz Braszów.

Według instytucji w sytuacji nasilających się niedoborów rząd powinien “ograniczyć poziom wykorzystywanej wody pitej w okresie występowania jej braków”.

Do pogłębienia się suszy w Rumunii doszło w efekcie tropikalnych upałów w lipcu. Doprowadziły one w tym miesiącu do kilkuset pożarów na terenie całego kraju. (PAP)