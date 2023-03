Związek zawodowy Verdi wezwał we wtorek do strajków ostrzegawczych w sektorze publicznej służby zdrowia w związku ze sporem płacowym. Dotyczy to szpitali, klinik psychiatrycznych, placówek opiekuńczych i służb ratowniczych na terenie całego kraju – informuje portal „Tagesschau” i podkreśla, że związku z tym we wtorek korzystanie z placówek medycznych może podlegać „znacznym ograniczeniom”.

Domagają się podwyżek wynagrodzeń Kolejne strajki ostrzegawcze związku zawodowego Verdi mają na celu wywarcia większej presji na rząd oraz samorządy lokalne w związku z trwającymi negocjacjami płacowymi. Strajki mogą być kontynuowane także w środę. Domagają się podwyżek wynagrodzeń Tylko w Bawarii udział w dwudniowych strajkach potwierdziło ponad 30 miejskich szpitali i przychodni, dodatkowo także placówki opiekujące się osobami starszymi. W Berlinie strajki ostrzegawcze planowane są w kilku klinikach. Związki zawodowe domagają się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 10,5 proc. lub podwyżki o 500 euro. Trzecia runda negocjacji płacowych zaplanowana jest na 27-29 marca – dowiedział się „Tagesschau". W sporze płacowym, dotyczącym sektorów publicznych, Verdi już od kilku tygodni nawołuje do strajków ostrzegawczych. We wcześniejszych protestach brali udział m.in. nauczyciele, kierowcy autobusów, strażacy, pracownicy administracyjni. W poniedziałek z kolei odbywał się strajk na kilku niemieckich lotniskach, w którym podwyżek płac domagali się pracownicy obsługi naziemnej.