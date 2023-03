Odbywające się w niedzielę "Referendum w sprawie neutralnego klimatycznie Berlina 2030", zwane także referendum klimatycznym, miało zgodnie z deklarowanym przez inicjatorów celem doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej stolicy Niemiec już w 2030 roku, zamiast - jak pierwotnie planowano - w 2045.

Jak podała w niedzielę wieczorem komisja wyborcza, po przeliczeniu większości (ok. 98 proc.) głosów zwolennicy tej zmiany stanowili większość. „Był to jednak tylko jeden warunek udanego referendum. Jednak drugi wymóg, kworum wynoszące co najmniej 25 proc. wszystkich uprawnionych wyborców, nie został spełniony” – pisze „Welt”.

Niemiecki rząd zapowiada, że kraj chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2045 roku (UE – do 2050).