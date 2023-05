Brazylia, na której terenie znajdują się jedne z największych na świecie kopalni rudy żelaza, chce przyciągnąć inwestorów do swoich złóż litu, aby wykorzystać rosnący popyt na kluczowy materiał do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Minas Gerais powita „inwestorów z całego świata" w Vale do Jequitinhonha - powiedział w wywiadzie gubernator Romeu Zema, odnosząc się do tzw. doliny litu. Urzędnicy ze stanowego i krajowego Ministerstwa Górnictwa i Energii spotykają się we wtorek z akcjonariuszami, bankierami i handlowcami podczas roadshow na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku. Według rządu stanowego w programie jest również spotkanie z kierownictwem giganta EV BYD Co. Wysiłki mające na celu promowanie projektów sektora prywatnegosą podejmowane w czasie, gdy inne państwo południowoamerykańskie, Chile, zmienia swój model wydobycia i produkcji litu, a rząd stara się o większościowe udziały w nowych kontraktach. Firmy i rządy na całym świecie również ścigają się, aby zbudować regionalne łańcuchy dostaw baterii, aby sprostać rosnącemu popytowi na pojazdy elektryczne i rzucić wyzwanie dominacji Chin. „Chcemy eksportować przetworzony lit, gotowy do użycia w bateriach", powiedział Zema, dodając, że państwo planuje zbudować centrum przemysłowe, które zwiększy wartość jego zasobów mineralnych. „Analogia polega na sprzedaży stali, a nie rudy żelaza". Bogaty biznesmen i nowicjusz polityczny wspierany przez byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, Zema, obiecał również dostarczać infrastrukturę, energię i siłę roboczą sektorowi prywatnemu. W 2022 roku Brazylia była piątym co do wielkości producentem srebrzystego, białego metalu, wynika z danych US Geological Survey.