"Aresztowanie jest nieważne i cały proces musi zostać zrewidowany" – orzekł Umar Ata Bandial, główny sędzia Sądu Najwyższego, który rozpatrywał odwołanie złożone przez prawników Khana od jego wtorkowego aresztowania.

Wszczęto wobec byłego premiera ponad 100 różnych postępowań sądowych

Od czasu obalenia rządu Khana przez parlament w kwietniu 2022 roku wszczęto wobec byłego premiera ponad 100 różnych postępowań sądowych. 70-letni obecnie były premier został we wtorek zatrzymany w Islamabadzie pod zarzutem korupcji.

Aresztowanie Khana wywołało protesty w całym kraju. Demonstrujący wdarli się do obiektów wojskowych i podpalili budynki państwowe oraz radiowozy w różnych miastach. W wyniku protestów zginęło co najmniej pięć osób, a policja zatrzymała ponad 1650 demonstrantów w samej prowincji Pendżab, z której pochodzi Khan.

W czwartek Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk wezwał pakistańskie siły bezpieczeństwa do "powściągliwości" i zwrócił się do protestujących z apelem o "powstrzymanie się od wszelkiej przemocy".

Kluczem do rozwiązywania sporów politycznych są wolność słowa, pokojowe zgromadzenia i rządy prawa

"Kluczem do rozwiązywania sporów politycznych są wolność słowa, pokojowe zgromadzenia i rządy prawa – napisał Tuerk na Twitterze - Wzywam siły bezpieczeństwa do zachowania powściągliwości i proszę o zniesienie ograniczeń w Internecie. Apeluję też do protestujących o powstrzymanie się od przemocy”.

Khan, który objął władzę w kraju w 2018 roku, utrzymuje, że jego rząd został obalony w wyniku spisku Stanów Zjednoczonych. Obecne władze Pakistanu pod przywództwem premiera Shahbaza Sharifa nazywa "rządem z importu". Po utracie stanowiska Khan rozpoczął organizację masowych wieców przeciwko nowemu gabinetowi.

Do lat 90. XX wieku Khan był znany jako gwiazda krykieta. Przez cały okres urzędowania na stanowisku szefa rządu polityk krytykował władze USA. Zamanifestował to m.in. w 2021 roku, gdy odniósł się pozytywnie do przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów i wezwał społeczność międzynarodową do współpracy z nimi. W lutym ubiegłego roku, w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Khan złożył wizytę w Moskwie.