Sekretarz wykonawczy parlamentarnej komisji ds. wywiadu Yoo Sang-bum przekazał ustalenia Narodowej Służby Wywiadowczej (NSW), z których wynika, że władze Korei Północnej "aktywnie gromadziły" najnowsze informacje medyczne dotyczące leczenia bezsenności, w tym leków nasennych takich jak zolpidem.

Sztuczna inteligencja oszacowała wagę na podstawie zdjęcia

Na tej podstawie "NSW ocenia, że przewodniczący Kim cierpi na ciężką bezsenność" - podkreśli Yoo.

Przedstawiciele służb zauważyli również, że "(Korea Północna) importuje duże ilości zagranicznych papierosów, takich jak Marlboro i Dunhill, oraz wysokiej klasy przekąsek, co może prowadzić do błędnego koła rosnącego uzależnienia Kima od alkoholu i nikotyny oraz poważniejszej bezsenności".

Na podstawie analizy zdjęć z ostatnich wystąpień Kima z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oszacowano jego wagę na około 140 kg.

Sytuacja obywateli Korei Północnej ulega dalszemu pogorszeniu

"Od końca ubiegłego roku na dłoniach i ramionach przewodniczącego Kima stale obserwowano zadrapania i siniaki, których przyczyną może być połączenie alergii i zapalenia skóry wywołanego stresem" - przekazał Yoo Sang-bum.

Jak notuje dziennik "The Korean Herald", z ustaleń służby wywiadowczej wynika, że sytuacja obywateli Korei Północnej ulega dalszemu pogorszeniu. Liczba zgonów z powodu głodu w tym roku jest trzykrotnie większa niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Wynika to z rosnącego niedoboru żywności i wzrostu cen zbóż do najwyższego poziomu od czasu przejęcia władzy przez Kima - ceny ryżu i kukurydzy wzrosły w porównaniu z ub.r. odpowiednio o 30 i 60 procent.

Odnotowano także trzykrotny wzrost liczby przestępstw z użyciem przemocy.