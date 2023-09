"Mamy do czynienia ze 100-procentowym wzrostem przepływów migracyjnych w regionie Alp" – wyjaśnił Darmanin na przejściu granicznym w Menton.

Minister zapowiedział, że mobilne jednostki siłowe, policja i żandarmeria, zwiększą się z dwóch do czterech, aby łącznie liczyć ponad 200 osób. Podwojona zostanie również liczba żołnierzy przydzielonych do nocnego rozpoznania w górach w ramach operacji Sentinel (wzrośnie z 60 do 120) oraz podwojona zostanie kadra celna.

Organy ścigania będą mogły używać dronów do monitorowania przejść granicznych, a ustawa imigracyjna, która ma być przedmiotem debaty w parlamencie jesienią, przewiduje również poszerzenie pasa terytoriów, w ramach którego można zawracać migrantów, obecnie ustalanego w odległości 20 km od granicy.

Liczba migrantów przybywających na włoskie wybrzeża podwoiła się w tym roku w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., a wielu z nich chce kontynuować podróż przez Francję.

