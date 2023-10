Wydałem instrukcję w sprawie natychmiastowego odcięcia dostaw wody do Strefy Gazy - powiadomił w poniedziałek izraelski minister energetyki Israel Katz, cytowany przez agencję Reutera i portal Times of Israel. Katz oznajmił również, że energia elektryczna i paliwa nie są dostarczane do Gazy już od dwóch dni.

Wśród Palestyńczyków zginęły 493 osoby, a ponad 2750 doznało obrażeń Wcześniej w poniedziałek izraelski minister obrony Joaw Galant zapowiedział, że Strefa Gazy zostanie poddana całkowitej blokadzie, polegającej na zupełnym odcięciu dostaw żywności, elektryczności i paliw. "Walczymy ze zwierzętami w ludzkim ciele, dlatego postępujemy adekwatnie (do sytuacji)" - dodał Galant, cytowany przez izraelskie media. Reklama Wśród Palestyńczyków zginęły 493 osoby, a ponad 2750 doznało obrażeń Odkąd ugrupowanie terrorystyczne Hamas przejęło w 2007 roku kontrolę nad Strefą Gazy, Izrael i Egipt wprowadzały już różnego rodzaju blokady tego terytorium - przypomniała agencja Associated Press. Reklama Izraelska armia odbiła wszystkie zaatakowane przez Hamas osiedla w pobliżu Strefy Gazy - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na rzecznika sił zbrojnych Izraela. Następnie pojawiły się informacje, że w Jerozolimie i Tel Awiwie ponownie rozległy się syreny alarmowe. Oba miasta mają być ostrzeliwane ze Strefy Gazy. Strefa Gazy całkowicie odcięta od dostaw żywności, elektryczności i paliw Zobacz również Palestyńskie ministerstwo zdrowia powiadomiło, że armia Izraela ostrzelała w poniedziałek obóz dla uchodźców w Dżabalii w Strefie Gazy. Według niepotwierdzonych doniesień przekazywanych przez arabskie media zginęło co najmniej 50 osób. Liczba ofiar śmiertelnych rozpoczętego w sobotę ataku palestyńskiego Hamasu w Izraelu przekroczyła już 700. Ranne są 2382 osoby. Wśród Palestyńczyków zginęły 493 osoby, a ponad 2750 doznało obrażeń - przekazały w poniedziałek resorty zdrowia obu stron.