Na konferencji prasowej w Wojnarowej (woj. małopolskie), szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o utworzeniu przez polskie wojsko mostu ewakuacyjnego dla polskich turystów, uciekających przed konfliktem w Izraelu.

„Uruchomiliśmy most ewakuacyjny, korzystając ze współpracy z Grecją. Na Krecie, w porcie w Chanii, jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Avivu, a potem w drugą stronę z Tel Avivu do Krety i następnie do Polski” – przekazał minister.

Zdaniem szefa MON, operacja ta ma na celu „zmaksymalizowanie możliwości ewakuacji polskich turystów, żeby skrócić czas oczekiwania na pomoc”.

„Chcę zapewnić, że będziemy tak długo prowadzić akcję ewakuacyjną, jak długo polscy turyści będą zainteresowani tą formą powrotu do naszego kraju” – zadeklarował Błaszczak.

Minister zaznaczył, że "kolejny polski samolot wylądował już w Tel Avivie".

Dwa samoloty z ewakuowanymi z Izraela Polakami - wojskowe Herculesy - wylądowały w poniedziałek przed godz. 9.00 na wojskowym lotnisku Warszawa-Okęcie. Wcześniej 120 ewakuowanych w związku z atakiem Hamasu na Izrael przyleciało wojskowym Boeingiem.