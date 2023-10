Według danych ministerstwa sprawiedliwości, w ubiegły piątek w więzieniach w Anglii i Walii przebywało 88 016 osób, podczas gdy mogą one pomieścić 88 667 więźniów. Tymczasem zgodnie z prognozami rządu, już w listopadzie liczba skazanych wzrośnie do 89 100, a w dalszej perspektywie do 94 400 wiosną 2025 r. i do ponad 106 tys. w 2027 r.

Niektórzy więźniowie mają od przyszłego tygodnia być przedterminowo zwalniani

Jak podał "The Times", w związku z tym, że liczba skazanych niedługo przekroczy liczbę miejsc w więzieniach, sędziowie sądów koronnych otrzymali wytyczne, by od poniedziałku opóźniać rozprawy, na których wydawane są wyroki. Jeden z sędziów przekazał dziennikowi, że zgodnie z tymi wytycznymi, "nakazano/usilnie zachęcano" ich, aby nie wysyłać do więzień tych oskarżonych, którzy oczekiwali na proces i wyrok na wolności po wpłaceniu za nich kaucji.

Cytowany rozmówca wyraził szczególne zaniepokojenie w związku z możliwością zastosowania tych wytycznych w stosunku do osób oskarżonych o gwałty i inne przestępstwa seksualne, bo nawet jeśli zostaną skazani, oznaczać to będzie, że tymczasowo pozostaną na wolności za kaucją.

Ponadto w ramach tych wytycznych niektórzy więźniowie mają od przyszłego tygodnia być przedterminowo zwalniani, zaś cele w sądach magistrackich mają być wykorzystywane do przetrzymywania podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa, którzy są tymczasowo aresztowani.

"The Times" pisze, że rządowa obietnica zbudowania 20 tys. nowych miejsc w więzieniach do połowy obecnej dekady, która była kluczowym zobowiązaniem konserwatystów przed wyborami w 2019 roku, została po cichu porzucona. Do tej pory powstało 5500 miejsc, a według oficjalnych prognoz do marca 2025 r. powstanie mniej niż połowa z obiecanej liczby. Plany budowy trzech nowych więzień w hrabstwach Lancashire, Leicestershire i Buckinghamshire zostały opóźnione z powodu problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Gazeta przypomina też, że na początku października minister sprawiedliwości Alex Chalk poinformował, że rząd prowadzi rozmowy z kilkoma krajami europejskimi, m.in. z Estonią, na temat wynajęcia w nich miejsc w więzieniach.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński