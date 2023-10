Protest przed hotelem InterContinental London Park Lane, gdzie we wtorek rozpoczęła się trzydniowa, doroczna konferencja Energy Intelligence Forum, zorganizowała grupa Fossil Free London, ale uczestniczą w nim też aktywiści z innych organizacji, m.in. Greenpeace.

W proteście bierze udział kilkaset osób, które próbują zablokować wejście do hotelu, a kilkoro aktywistów wspięło się na dach budynku i rozwinęło gigantyczny baner nawołujący firmy z sektora naftowego do zapłacenia za spowodowane straty klimatyczne.

Reklama

W konferencji Energy Intelligence Forum biorą udział szefowie czołowych światowych firm z sektora naftowo-gazowego, m.in. Shell, Total, Equinor, Saudi Aramco, a także politycy i dyplomaci.

"Od dziesięcioleci było jasne, że branża paliw kopalnych doskonale zdawała sobie sprawę z konsekwencji swojego modelu biznesowego, a mimo to nic nie zrobiła. Wręcz przeciwnie - aktywnie opóźniała, odwracała uwagę i zaprzeczała przyczynom kryzysu klimatycznego oraz szerzyła wątpliwości co do własnego zaangażowania w ten kryzys" - mówiła Thunberg do uczestników protestu przed zatrzymaniem.

Reklama