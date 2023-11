W wywiadzie dla dziennika pierwszego programu włoskiej telewizji publicznej Franciszek, zapytany o to, czy pojedzie do Dubaju na konferencję klimatyczną COP28, odpowiedział: "Tak, pojadę do Dubaju. Myślę, że polecę 1 grudnia i będę do 3 (grudnia), będę tam trzy dni".

4 października papież opublikował adhortację apostolską "Laudate Deum" na temat kryzysu klimatycznego, która jest kontynuacją jego encykliki ekologicznej "Laudate si'" z 2015 roku.

