W środę w całej Estonii doszło do kolejnych przerw w dostawie prądu, przez co dzieci w szkołach i przedszkolach w kilku regionach kraju musiały pozostać w domach, a domy opieki pracowały na awaryjnych generatorach.

Przywrócenie prądu będzie możliwe w czwartek wieczorem

Władze lokalne obarczyły winą za problemy Elektrilevi, spółkę państwową odpowiadającą za dystrybucję prądu w Estonii. Samorządowcy - jak poinformował dziennik "Postimees" - zarzucają spółce brak przygotowania na trudniejsze warunki pogodowe.

"Według Elektrilevi przywrócenie prądu będzie możliwe w czwartek wieczorem, jednak przyczyny przerw nie są jeszcze jasne i nie napawa to nadmiernym optymizmem" - powiedział Marianne Sokk, specjalistka ds. public relations władz miejskich położonej na południu Estonii Torvy.

Niemal 9 tys. gospodarstw domowych na terenie całego kraju nie miało w środę wieczorem dostępu do prądu. Utrzymujące się intensywne opady śniegu powaliły na linie energetyczne drzewa, doprowadzając do problemów w dostawie prądu.

"Przez obszary leśne przebiega ponad 20 tys. kilometrów linii elektrycznych, przez co są one podatne na awarie powodowane przez drzewa" - wyjaśnił Mihkel Harm, dyrektor generalny Elektrilevi. Dodał, że do pomocy w usuwaniu uszkodzeń ściągnięto pomoc z Łotwy.

Z Tallina Jakub Bawołek