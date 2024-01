W normalnych warunkach przez 80-kilometrowy kanał rocznie przepływało ponad 12 tys. jednostek. Po listopadowych ulewach można jednak co najwyżej liczyć, że do kolejnej pory deszczowej uda się przeprowadzać przez kanał zaledwie 24 statki dziennie; rocznie dawałoby to 8760 jednostek. Dodatkowo, im niższy poziom wody w kanale, tym mniej towaru mogą przewieźć statki, więc tym większy jest koszt transportu każdego pojedynczego kontenera.

Zakłócenie głównego szlaku handlowego pomiędzy Azją a Stanami Zjednoczonymi następuje w niefortunnym momencie - zauważyła w piątek agencja AP. Wcześniej niektóre firmy przekierowywały transport z Azji na Morze Czerwone i dalej przez Kanał Sueski. Obecnie jest to bardzo ryzykowne w związku z atakami jemeńskich rebeliantów Huti na statki handlowe i dla większości firm nie jest to już opcja do przyjęcia.

Władze Kanału Panamskiego przypisały suszę zjawisku pogodowemu El Nino i zmianom klimatycznym. Panama pilnie musi szukać nowych źródeł wody zarówno na potrzeby funkcjonowania kanału, jak i spożycia przez ludzi - podkreślił Ricaurte Vasquez, dyrektor administracji Kanału Panamskiego. Te same jeziora, które wypełniają kanał, dostarczają wodę także dla znacznej części kraju.