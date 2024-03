Normy jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące pyłów PM2,5 spełniane są tylko w siedmiu państwach - twierdzi w opublikowanym we wtorek dorocznym raporcie szwajcarska organizacja IQAir. Te kraje to Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia, Mauritius i Nowa Zelandia.