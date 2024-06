W środę dwoje członków grupy Just Stop Oil, która - jak twierdzi - walczy ze zmianami klimatu, spryskało pomarańczową farbą trzy z megalitów tworzących krąg Stonehenge. Sprawcy – 73-letni Rajan Naidu i 21-letnia Niamh Lynch – zostali aresztowani pod zarzutem niszczenia mienia, po czym wypuszczeni za kaucją.

Reklama

Megality zostały już oczyszczone

Merriman powiedział w czwartek w BBC Radio 4, że megality zostały już oczyszczone i nie wygląda, by zostały trwale uszkodzone. Wyjaśnił, że choć grupa Just Stop Oil mówiła, że farba została wykonana ze skrobi kukurydzianej i rozpuściłaby się w deszczu, eksperci usunęli ją z kamieni, ponieważ obawiali się jej reakcji z wodą. "Trudno to zrozumieć i jesteśmy głęboko zasmuceni. To wandalizm dokonany na jednym z najbardziej znanych starożytnych zabytków na świecie" – dodał.

Reklama

Akcję Just Stop Oil potępili też politycy. Premier Rishi Sunak oświadczył, że był to "haniebny akt wandalizmu", a lider opozycji Keir Starmer nazwał atak oburzającym i powiedział, że "osoby odpowiedzialne muszą stanąć wobec pełnej mocy prawa".

Stonehenge to jeden z najsłynniejszych prehistorycznych zabytków na świecie, składa się z wałów ziemnych otaczających duży zespół stojących kamieni. Znajdujący się w południowej Anglii krąg, którego powstanie szacowane jest na okres od ok. 3000 do 2000 r. p.n.e., ma w Wielkiej Brytanii chroniony status od 1882 r., zaś od 1986 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kolejna akcja grupy Just Stop Oil

Tymczasem grupa Just Stop Oil przeprowadziła w czwartek rano kolejną akcję. Dwie aktywistki przez wyciętą przez nie dziurę w ogrodzeniu wdarły się na część lotniska Stansted pod Londynem, która przeznaczona jest dla prywatnych samolotów i kilka z nich spryskały pomarańczową farbą. Władze lotniska oświadczyły, że zdarzenie nie spowodowało zakłóceń w lotach, choć na krótki czas wstrzymano ruch na pasie startowym.

Grupa Just Stop Oil zapowiedziała, że w ciągu lata będzie przeprowadzać więcej podobnych akcji, jeśli rząd nie podejmie konkretnych i wiążących działań w celu całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych do 2030 roku. Działająca w Wielkiej Brytanii od lutego 2022 roku grupa zyskała rozgłos szeregiem protestów, podczas których aktywiści przyklejali się do dróg, blokując ruch, zakłócali wydarzenia sportowe i kulturalne, a także oblewali pomarańczową farbą witryny banków, obrazy w muzeach i zabytki.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński