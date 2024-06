Portal Echo Kawkaza pisze, że o przesunięcie terminu wyborów zaapelowała partia rządząca, tłumacząc, że na listopad zaplanowano wiele ważnych międzynarodowych wydarzeń, w tym konferencję klimatyczną ONZ COP29.

Skład parlamentu w Azerbejdżanie wybierany jest na pięć lat. Media przypominają, że poprzednie wybory parlamentarne w tym kraju również odbyły się przedterminowo.

Reklama

Politico w maju oceniło, że konferencja COP29 to dla tego kraju ważne dyplomatyczne zwycięstwo, ale też ryzyko. Tak duże wydarzenie międzynarodowe wiąże się z potrzebą zwiększonej kontroli - podkreślił portal.

Według serwisu Baku chce wykorzystać jesienną konferencję, by promować swoje interesy gospodarcze, ponieważ dąży do przyciągnięcia do kraju większej liczby inwestycji w sektorze paliw kopalnych.

Reklama

Natalia Dziurdzińska (PAP)