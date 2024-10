Nowe kwoty połowowe na Bałtyku. Polska ma powody do zadowolenia

Uzgodniono nowe limity połowowe na Bałtyku na 2025 r. to dobra wiadomość dla Polski. Mają być one obniżone, ale nie oznacza to, że Polska straci. Udało się nieco podnieść przyłowy dorsza i szprota oraz zwiększyć limity na połowy śledzia w centralnej części Bałtyku.