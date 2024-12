Prezydent Macron w Warszawie

Prezydent Francji przebywa w czwartek z wizytą w Warszawie. Pierwszym punktem jego wizyty było spotkanie z szefem polskiego rządu.

Traktat o polsko-francuskiej przyjaźni

W trakcie wspólnego oświadczenia Tusk zapowiedział prace nad nowym traktatem o polsko-francuskiej przyjaźni.

"Relacje polsko-francuskie to nie tylko tradycyjna przyjaźń, to nie tylko nasze świetne zrozumienie, ale to dla przyszłości Europy może być też moment kluczowy. Jestem przekonany, że w czasie polskiej prezydencji, wiosną (2025 r.), podpiszemy nasz nowy traktat o przyjaźni, i że będzie to naprawdę znaczący moment w historii obu naszych państw" - powiedział polski premier.

Jak dodał, dopodpisania traktatu miałoby dojść w Nancy we Francji.

Macron wyraził zadowolenie, że traktat jeszcze bardziej zacieśni więzi między Francją a Polską. Ocenił, że nowy traktat pozwoli naszym krajom na współpracę w strategicznych dziedzinach, takich jak obrona, energetyka, w tym jądrowa, a także w dziedzinie kultury. (PAP)