Wkraczamy w epokę zmiany granic? "El Pais": Polityczna mapa Europy „może zacząć się chwiać”

Rewizjonistyczna "puszka Pandory" została otwarta - stwierdza hiszpański "El Pais". Stało się to za sprawą Władimira Putina, który najpierw zajął Krym, a potem wschodnie tereny należące do Ukrainy. Swoje zrobiły też deklaracje Donalda Trumpa ws. Kanady, Grenlandii i Kanału Panamskiego - czytamy. Inne, mniej potężne kraje, mogą być zachęcone do brania przykładu z Rosji i USA.