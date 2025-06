Średni majątek ministra to 2,5 mln euro

Dane opublikowała w środę Wysoka Władza ds. Przejrzystości Życia Publicznego (HATVP), której zadaniem jest zapobieganie ewentualnemu konfliktowi interesów przedstawicieli władz. Średni majątek ministra w rządzie Bayrou, sprawującym władzę od pół roku, to około 2,5 mln euro. Statystycznie członkowie rządu sytuują się wśród 5 proc. obywateli o najwyższych dochodach. 97 proc. z nich posiada nieruchomości (średnia we Francji to 60 proc.).

Reklama

Premier Bayrou wykazał mieszkanie w Paryżu o wartości 550 tys. euro i dwie nieruchomości w departamencie Pireneje Atlantyckie o wartości 650 tys. euro. W chwili mianowania Bayrou był merem miasta Pau w tym regionie i obecnie łączy dwie funkcje. Prócz nieruchomości premier wykazał na koncie kwotę ponad 47 tys. euro.

Najzamożniejszy minister ma 23 mln euro

Najzamożniejszym ministrem jest Marc Ferracci, który zadeklarował majątek w wysokości prawie 23 mln euro. Ferracci, ekonomista, który stoi na czele resortu przemysłu, jest właścicielem udziałów w firmie konsultingowej kierowanej przez jego ojca. Minister gospodarki i finansów Eric Lombard zadeklarował zaś udziały w firmie konsultingowej o wartości 11 mln euro i nieruchomości o łącznej wartości ponad 8 mln euro (razem około 21,7 mln euro).

"Le Monde" zauważa, że ci dwaj ministrowie "podnoszą" statystykę całego rządu, jeśli chodzi o poziom bogactwa. Jednak - według wyliczeń dziennika - mediana (miara bardziej precyzyjna niż średnia arytmetyczna) i tak wynosi dla rządu Bayrou 1,1 mln euro. Dla porównania, w rządzie kierowanym przez Elisabeth Borne (w latach 2022-24) wskaźnik ten nie przekraczał 660 tys. euro.

Ministra kultury Rachida Dati wykazała majątek o wartości blisko 6 mln euro, w tym ponad 2,8 mln euro na rachunku maklerskim. Swój majątek w znacznym stopniu zawdzięcza dochodom z działalności adwokackiej w latach 2022-24. W jej wykazie nie ma biżuterii, której posiadanie przypisywał Dati dziennik "Liberation". Gazeta podała w kwietniu, że od 2017 r. Dati posiadała cenne ozdoby o wartości 420 tys. euro.

Niewiele mniejszym majątkiem - o wartości około 5 mln euro - dysponuje szef MSZ Jean-Noel Barrot.

Jeden z najbardziej znanych ministrów, szef MSW Bruno Retailleau, posiada nieruchomości w Wandei (departamencie w zachodniej Francji) o wartości 580 tys. euro. Portal BFMTV zwrócił uwagę na wartościowe przedmioty z wykazu ministra: biblioteczkę o wartości 13 tys. euro i obraz wart 10 tys. euro. Ogółem szef MSW wykazał majątek przekraczający 1 mln euro. Ten próg przekraczają także inni znani ministrowie: szefowa resortu rolnictwa Annie Genevard, minister obrony Sebastien Lecornu oraz Benjamin Haddad, sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Francji.

Minister sprawiedliwości Gerald Darmanin dysponuje zaś jedynie mieszkaniem o wartości 225 tys. euro. Najskromniejszy stan posiadania wykazał minister ds. terytoriów zamorskich, a w przeszłości premier Francji - Manuel Valls. Polityk, którego ojciec był malarzem, posiada dzieła sztuki warte około 100 tys. euro.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)