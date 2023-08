Szkodniki i choroby niszczą żywność; zmiany klimatu im sprzyjają. Jakie straty ponosi światowa gospodarka? [KWOTY]

1/6 220 mld dolarów rocznie – to kwota, którą płaci światowa gospodarka za choroby roślin – podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Z kolei straty wyrządzone przez inwazyjne owady to koszt na co najmniej 70 mld dolarów/r. Jak zmiany klimatu sprzyjają szkodnikom? Leah Buchman, entomolog z Georgetown University, zaznacza, że szkodniki łatwo dostosowują się do nowych warunków, a wyższe temperatury sprawiają, że szybciej się rozmnażają i mają większe możliwości w przypadku migracji. „Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się zasięg geograficzny i gama owadów, co tylko zwiększa liczbę chorób” – wyjaśnia Buchman. Oto produkty, w które uderzają problemy związane z rozprzestrzenianiem się chorób i szkodników przy zmianach klimatu>>>>