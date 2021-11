Zdecydowanie. Założycielem GM jest najbogatszy człowiek w Gruzji, miliarder Bidzina Iwaniszwili, który majątku dorobił się na przełomie lat 80. i 90. XX w. w Rosji. Potem osiadł we Francji , a w 2004 r., już po rewolucji róż, która doprowadziła do ustąpienia prezydenta Eduarda Szewardnadzego i zastąpienia go przez Saakaszwilego, wrócił do kraju i przez długi czas finansował ZRN. Finalnie Iwaniszwili i Saakaszwili się pokłócili, szczerze powiedziawszy, nie do końca wiadomo o co. Ale ich spór przeniósł się na politykę krajową. Iwaniszwili w 2012 r. zainicjował powstanie koalicji Gruzińskie Marzenie, której jedynym celem było odsunięcie ZRN od władzy. I to mu się udało. Saakaszwili przegrał najpierw wybory parlamentarne w 2012 r., a w 2013 r. przestał pełnić urząd prezydenta, zaś sugerowany przez niego następca - Dawit Bakradze, został pokonany przez Giorgiego Margwelaszwilego, wystawionego przez GM. Wobec ciążących na Saakaszwilim oskarżeniach o nadużycia władzy, defraudację oraz niegospodarność, a także grożące mu wyroki, ten uciekł z Gruzji. Od tego czasu GM ewoluowało w partię polityczną i ukształtowało własną elitę władzy, ale wręcz chorobliwa obsesja wobec Saakaszwilego i jego partii pozostała.