Wedle szacunków ONZ w 2020 r. na całym świecie było łącznie (w drodze i już w krajach docelowych) ponad 280 mln migrantów. To 3,6 proc. globalnej populacji, o 128 mln osób więcej niż w roku 1990 i ponadtrzykrotnie więcej niż w roku 1970. Średnio 10 proc. z nich to osoby o przynajmniej potencjalnym statusie uchodźcy, czyli zdolne do udowodnienia, że uciekają przed zagrożeniem wolności lub życia w obliczu prześladowań na tle politycznym, rasowym, etnicznym itp., i w związku z tym podlegające szczególnym procedurom i ochronie prawnomiędzynarodowej. Reszta to głównie migranci ekonomiczni, po prostu poszukujący lepszych warunków do życia (co też jest motywacją niebagatelną, ale niepowodującą tak daleko idących skutków prawnych). Do Europy i Azji trafiło odpowiednio ok. 87 mln i 86 mln migrantów, natomiast do Ameryki Północnej 59 mln. Inne regiony świata są daleko w porównaniu kwotowym, ale np. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już teraz 88 proc. mieszkańców to międzynarodowi migranci.