Kilka godzin przed zawarciem porozumienia na szczycie UE Simon Jenkins opublikował na łamach „Guardiana” tekst „The EU should forget about sanctions – they’re doing more harm than good”. Według publicysty sankcje może i obniżyły wiarygodność kredytową Moskwy, ale za to wzmocniły jej bilans handlowy, równocześnie dotykając państwa Europy Zachodniej i Środkowej. Należy więc według niego odejść od takiej polityki , gdyż jest ona zwyczajnie nieskuteczna.