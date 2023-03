Autorzy raportu oparli wnioski na wynikach badań naukowych z zakresu krytycznych technologii publikowanych w ciągu roku w najbardziej prestiżowych wydawnictwach akademickich. Wykorzystali do tego narzędzie Critical Technology Tracker (https://techtracker.aspi.org.au/). Według jego twórców tracker pozwala użytkownikom śledzić rozwój 44 technologii mających fundamentalne znaczenie dla gospodarek, społeczeństw, bezpieczeństwa narodowego, produkcji energii, zdrowia i bezpieczeństwa klimatycznego.

"Nasze badania pokazują, że Chiny stworzyły podstawy do tego, by stać się światowym supermocarstwem naukowym i technologicznym poprzez ustanowienie przewagi - niekiedy oszałamiającej - w badaniach o dużym znaczeniu w większości krytycznych i rozwijających się dziedzin technologii" - głosi raport przytaczany przez brytyjski dziennik "The Guardian".

"W przypadku niektórych technologii każda z 10 wiodących instytucji badawczych na świecie ma siedzibę w Chinach i wspólnie generują dziewięć razy więcej kluczowych publikacji niż kraj zajmujący drugie miejsce (najczęściej USA)".

Chińska Akademia Nauk zajęła pierwsze lub drugie miejsce w większości z 44 technologii uwzględnionych przez autorów raportu.

"Widzimy również, że wysiłki Chin są wzmacniane poprzez import talentów i wiedzy: jedna piąta ich prac o dużym wpływie jest autorstwa naukowców ze szkoleniem podyplomowym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii czy Nowej Zelandii" - twierdzą autorzy raportu, którzy doszli do wniosku, że przewaga Chin jest efektem "celowego projektu i długoterminowego planowania polityki".

Prezydent Joe Biden powiedział w ubiegłym miesiącu, że USA "inwestują w amerykańskie innowacje w obszarach, które zdefiniują przyszłość, a które rząd Chin usiłuje zdominować" - przypomina dziennik, przywołując opinię autorów raportu, którzy jako wysokie oceniają prawdopodobieństwo, iż Chiny osiągną pozycję monopolistyczną w ośmiu z tych obszarów. Należą do nich m.in. nanotechnologia, biologia syntetyczna (projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych), wykorzystanie wodoru i amoniaku do produkcji energii, rozwinięta komunikacja 5G i 6G.

Kluczową dziedziną, w której Chiny przodują, są technologie obronne i związane z przestrzenią kosmiczną. Chińskie postępy w dziedzinie pocisków hipersonicznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej zaskoczyły wywiad USA w sierpniu 2021 roku. Badacze twierdzą jednak, że to nic zaskakującego: w ciągu ostatnich pięciu lat to w Chinach powstało 48,49 proc. wszystkich tzw. publikacji wysokiej wagi (high impact papers) w dziedzinie zawansowanych silników lotniczych - w tym hipersonicznych. W Państwie Środka mieści się też siedem z dziesięciu najlepszych w tej dziedzinie ośrodków badawczych.

Stany Zjednoczone utrzymują przewagę w projektowaniu w obszarze półprzewodników, są też liderem w dziedzinie badań nad obliczeniami o wysokiej wydajności oraz projektowania i wytwarzania zaawansowanych układów scalonych. Przodują również w kluczowych obszarach obliczeń kwantowych oraz szczepionek i tzw. medycznych środków zaradczych (zapewniających ochronę przed niebezpiecznymi substancji chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi).

Pomijając USA i Chiny, krajami, w których również prowadzone i publikowane są kluczowe prace związane z innowacjami, są Indie i Wielka Brytania, a także Południowa Korea, Niemcy, Australia, Włochy, oraz - rzadziej - Japonia.

Badanie zostało zrealizowane przy udziale grantu od amerykańskiej fundacji Special Competitive Studies Project, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności USA. (PAP)