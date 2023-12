Otwartość na uchodźców

„Nasz kraj zawsze był otwarty na uchodźców. Popełniliśmy jednak błąd: nie określiliśmy jasno, co to oznacza chcieć tu mieszkać” – stwierdził Fischer.

„Ta otwartość nie oznacza, że będziemy zgadzać się na wszystko. Jesteśmy krajem, który umożliwił stworzenie Auschwitz” – podkreślił Fischer. I to ma konsekwencje dla wszystkich obywateli i obywatelek kraju, więc „jeżeli ktoś tego nie pojmuje, to wybrał niewłaściwy adres” – dodał.

Polityk Zielonych zwrócił się też z apelem do uchodźców w Niemczech. „Każdy, kto sądzi, że ucisk kobiet jest czymś normalnym, jest w błędzie. Chłopcy i dziewczęta są sobie równi” – powiedział Fischer.

„Nigdy nie umiałem zrozumieć, dlaczego bardziej stanowczo nie egzekwujemy naszych wartości wynikających z ustawy zasadniczej” – podkreślił polityk.

Kwestia wojny w Izraelu

Fischer wypowiedział się też o wojnie prowadzonej między Izraelem a terrorystycznym Hamasem. „Twarde działania militarne Izraela umożliwiają mu istnienie” – stwierdził.

Były szef MSZ przyznał, że „niezwykle trudno” jest wyjaśnić młodym ludziom stanowisko Izraela. „Kiedy widzisz ludzi na Zachodnim Brzegu rzucających kamieniami w izraelskich żołnierzy wyposażonych w najnowocześniejszą broń, można odnieść wrażenie, że jest to niesprawiedliwe” - powiedział.

„Izrael nie może sobie pozwolić na słabość. Inaczej przestanie istnieć” – podkreślił Fischer, który, jak przypomniał „Bild”, jako młody człowiek w 1968 roku należał do lewicowego ruchu protestacyjnego wyrażającego solidarność z Palestyńczykami. „Ale to nigdy nie oznaczało, że kwestionowałem prawo Izraela do istnienia” - zaznaczył.

Demonstracje propalestyńskie w Niemczech

Fischer odniósł się także krytycznie do odbywających się obecnie demonstracji propalestyńskich. W jego ocenie hasła typu „Uwolnić Palestynę od niemieckiej winy” są „niebezpiecznym nonsensem”. „Palestyny nie można wyzwolić od niemieckiej winy. Wina Niemiec jest wyłącznie naszą sprawą” – stwierdził.

Oceniając wojnę na Bliskim Wschodzie, Fischer zauważył, że to Iran stanowi „wielką przeszkodę dla pokoju”, bowiem to reżim mułłów stworzył w całym regionie siatkę terrorystyczną, którą finansuje i wyposaża w broń. (PAP)