Scholz wzywa sojuszników do pilnego wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej

Na rozpoczętej we wtorek w Berlinie konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał do zwiększenia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Zaapelował do sojuszników by pilnie przyłączyli się do odpowiedniej inicjatywy niemieckiej "wszystkim, co możliwe”.