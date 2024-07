Prezydencja Węgierska Koncentruje się na Tematach Wiejskich i Żywnościowych

"Prezydencja węgierska wprowadziła parę tematów, by się rozpędzić i pokazać aktywność. Te tematy to m.in. problem żywotności obszarów wiejskich, temat zawsze aktualny, trochę nowe podejście, ale też jednocześnie temat bezpieczny, bo można rozmawiać o rozwoju obszarów wiejskich w różnych wymiarach" - relacjonował po posiedzeniu minister rolnictwa.

"Także w trakcie lunchu był ciekawy temat wyżywienia, nowej żywności - na ile tendencje zmniejszenia spożycia mięsa na rzecz spożycia białka roślinnego zagrażają sektorowi rolnemu" - powiedział.

"Każda prezydencja chce być dobrze odbierana, wnosząca coś nowego. Wiemy, że Węgry nie są w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o stronę polityczną, odbioru tutaj. Dlatego zaserwowali ciekawy temat na lunch, także dobre wino" - ocenił minister. "Ale my z tego też możemy wyciągnąć wnioski, jakie tematy my chcemy wprowadzić na prezydencję, by były to tematy, które są istotne, ważne, które będą wzbudzały zainteresowanie krajów członkowskich" - dodał.

Kontrowersyjne Wizyty Viktora Orbana po Przejęciu Przewodnictwa w Radzie UE

Po przejęciu przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przez Węgry 1 lipca premier tego kraju Viktor Orban złożył wizyty w Kijowie, Moskwie i Pekinie, co wywołało duże kontrowersje. Nie poinformował wcześniej o swoich planach innych stolic, a w informacjach prasowych Węgry prezentowały logo swojej prezydencji, co mogło sprawiać wrażenie, że Orban reprezentuje w rozmowach Unię.

Krytyka i Potencjalny Bojkot Ze Strony Krajów Członkowskich UE

Ambasadorowie 25 krajów członkowskich skrytykowali węgierską prezydencję (od głosu wstrzymała się tylko Słowacja). Dyskutowany jest także bojkot nieformalnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych, które ma odbyć się pod koniec sierpnia w Budapeszcie - jest możliwe, że posiedzenie formalne odbędzie się w Brukseli. Decyzja w tej sprawie może zapaść w przyszłym tygodniu.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)

mce/ kar/ mhr/