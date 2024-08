Yunus stanie na czele tymczasowego rządu

Noblista został wybrany podczas spotkania, w którym uczestniczyli dowódcy wojskowi, przywódcy protestów studenckich, przedstawiciele biznesu oraz członkowie organizacji obywatelskich.

Decyzja została ogłoszona w środę przez Joynala Abedina, sekretarza prasowego prezydenta Mohammeda Shahabuddina, z którym rozmawiała telefonicznie agencja AP.

Reuters, który powołuje się na banglijską gazetę „The Daily Star Bangla”, podał z kolei, że Yunus ma zostać głównym doradcą tymczasowego rządu Bangladeszu.

We wtorek 84-letni Yunus zasygnalizował, że jest gotowy stanąć na czele rządu tymczasowego Bangladeszu. Obecnie przebywa on w Paryżu, ale zapowiedział, że tuż po zakończeniu igrzysk wróci do ojczyzny.

Kontrowersje Wokół Yunusa i mikropożyczek

Yunus otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 2006 r. Jest autorem systemu mikropożyczek - kredytów o niskich kwotach, z których korzystali ludzie pozbawieni zdolności kredytowej i dostępu do komercyjnych banków. Stworzył też zajmujący się mikropożyczkami bank Grameen Telecom. Władze Bangladeszu zarzucały mu złamanie prawa pracy i korupcję; jego zwolennicy uważali, że zarzuty były umotywowane politycznie.

Prezydent Mohammed Shahabuddin rozwiązał we wtorek parlament, co otwiera drogę do rozpisania wyborów. Dzień wcześniej 76-letnia premierka Hasina Wajed w następstwie antyrządowych protestów złożyła dymisję i udała się do Indii.

Protesty studentów, które doprowadziły do jej ustąpienia, zaczęły narastać od czerwca jako ruch przeciwko zasadzie kwotowego rozdzielania miejsc pracy w administracji rządowej, z których 30 proc. miało przypadać krewnym weteranów wojny o niepodległość z 1971 r. Demonstracje stawały się coraz bardziej masowe, a represje - brutalne. Aresztowano ponad 10 tys. osób, zginęło ponad 300.(PAP)