We wtorek w New Delhi termometry pokazały 49,9 stopni Celsjusza, co było najwyższą odnotowaną temperaturą w 2024 r., a w środę zanotowano kolejny rekord - 52,3 stopnia. Rekordowa temperatura została zarejestrowana na przedmieściach New Delhi. Władze przekazały, że jest to rekordowa temperatura w Indiach i wynik ten przewyższa wcześniejszy rekord 51 stopni z 2016 r. o ponad jeden stopień Celsjusza.

Reklama

Gorąc w Pakistanie, cyklon w Bangladeszu

Władze w New Delhi ostrzegły przed możliwymi przerwami dostaw wody. Ministra Gospodarki Wodnej Atishi Marlena zaapelowała o "wspólną odpowiedzialność" mieszkańców - poinformował w środę "Times of India". "Aby rozwiązać problem z dostępem do wody, podjęliśmy szereg środków zapobiegawczych, takich jak zmniejszenie retencji wody" - powiedziała Atishi, cytowana przez "Indian Express".

Reklama

Fale gorąca zostały zarejestrowane również w sąsiednim Pakistanie, gdzie we wtorek odnotowano temperaturę 53 stopnie w prowincji Sindh, graniczącej z Indiami. W tym samym czasie północno-wschodnie stany indyjskie Bengal zachodni oraz Mirozam zostały dotknięte silnymi wiatrami i ulewnymi opadami deszczu. W niedzielę Zatoką Bengalską nawiedził cyklon Remal, który skutkował 65 ofiarami śmiertelnymi.

Władze Bangladeszu przekazały, że ten cyklon był jednym z najdłuższych, jakie kiedykolwiek nawiedziły ten kraj wschodniej Azji. Podkreśliły też, że przyczyny ciężkich warunków pogodowych należy szukać w zmianach klimatu.