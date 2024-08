Scholz chce utrzymać kontrole graniczne "tak długo, jak to możliwe"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz chce utrzymać kontrole istniejące na granicach z kilkoma sąsiednimi krajami "tak długo, jak to możliwe". Okazały się one "bardzo skuteczne", powiedział Scholz we wtorek w wywiadzie dla programu ZDF "heute journal".