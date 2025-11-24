Najintensywniejszy atak w ciągu ostatniego miesiąca

W ocenie Vitkauskasa był to najintensywniejszy atak w ciągu ostatniego miesiąca. Obecność balonów odnotowano też w przestrzeni powietrznej Łotwy.

- Cały ten atak przybrał szerszy wymiar geograficzny i nasi sąsiedzi z Łotwy również zarejestrowali, według naszych informacji, ponad 30 sygnałów na swoich radarach – powiedział szef NKVC w poniedziałek w rozmowie z radiem publicznym LRT. Podkreślił, że „mamy już do czynienia nie tylko z problemem krajowym, ale także regionalnym”.

Lotnisko zawiesza pracę

Tymczasowe restrykcje w przestrzeni powietrznej nad wileńskim lotniskiem obowiązywały od godz. 18.55 do godz. 00.25 czasu miejscowego oraz od 1.40 do 3.25.

Z powodu zawieszenia pacy lotniska odwołano 13 lotów, a sześć skierowano do Kowna. Litewskie Porty Lotnicze informują o możliwych opóźnieniach poniedziałkowych lotów, spowodowanych zakłóceniami w rotacji załóg i samolotów.

Kolejny taki przypadek

Według NKVC do porannych godzin w poniedziałek znaleziono sześć balonów. Poszukiwania trwają.

Według władz litewskich balony są ekspediowane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to „atak hybrydowy”.

W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne, nadlatujące z tego kraju. Zostały one jednak ponownie otwarte w czwartek.

Z Wilna Aleksandra Akińczo