Fińskie media donoszą o zwiększonej aktywności rosyjskich wojsk przy granicy z NATO. Potwierdzają to również zdjęcia satelitarne, na którychanalitycy dostrzegli rozbudowę infrastruktury w rejonie Petrozawodska. Na terenie dawnego radzieckiego garnizonu, który przez lata pozostawał nieużytkowany, Rosja buduje nowe miasto wojskowe.

Ruchy Rosjan przy granicy NATO. Ujawnili nowe zdjęcia satelitarne

Ze zdjęć satelitarnych ujawnionych przez Yle wynika, że w ostatnich miesiącach na teren garnizonu wjechało kilkadziesiąt ciężarówek, co może wskazywać na tworzenie zaplecza logistycznego. Eksperci wojskowi twierdzą również, że Rosjanie przerzucają tam pojazdy wojskowe i ciężki sprzęt. Z kolei lokalne rosyjskie media informują, że jeszcze w tym roku ma tam ruszyć budowa nowych koszar.

Petrozawodsk, oddalony o około 160 kilometrów od granicy z Finlandią, już dziś pełni kluczową rolę w rosyjskim systemie wojskowym w Republice Karelii. Znajduje się tam duża baza lotnicza Besowiec, gdzie stacjonuje około 80 myśliwców, w tym nowoczesne Su-35S oraz starsze Su-27. W regionie ulokowane są również rozległe magazyny sprzętu wojskowego — nawet do 2 tysięcy czołgów, pojazdów opancerzonych i systemów artyleryjskich. Dodatkowo działa tam pułk radiotechniczny obsługujący sieć radarów.

Rosjanie przygotowują się do przerzutu wojsk. Nawet 15 tys. żołnierzy

Według fińskiego eksperta wojskowego, majora rezerwy Marko Eklunda, modernizowany garnizon może zostać przeznaczony dla utworzonego w 2024 roku 44. Korpusu Armii. W pełnym składzie formacja może liczyć nawet 15 tys. żołnierzy. Na razie jednak do Petrozawodska trafiła jedynie niewielka ich część, ponieważ większość jednostek nowego korpusu nadal bierze udział w wojnie w Ukrainie.

Równolegle fiński nadawca publiczny Yle informuje opostępach prac budowlanych w Kandałakszy nad Morzem Białym. Już latem ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o powstawaniu tam garnizonu dla nowej brygady artylerii oraz brygady inżynieryjnej. Najnowsze zdjęcia satelitarne pokazują, że Rosjanie wykarczowali pas lasu o długości około 1,4 km. Ponadto na obszarze tym wyburzono stare budynki, które zastępowane są już nowymi konstrukcjami. Wcześniej ten sam obszar był wykorzystywany wyłącznie jako magazyn.

Rosja zbroi wojsko przy granicy z Finlandią. Do czegoś się szykuje

Fińskie służby wywiadowcze podkreślają, że tempo wzmacniania rosyjskich sił przy granicy z NATO pozostaje na razie ograniczone przez trwającą wojnę w Ukrainie. Jednocześnie w najnowszym raporcie zaznaczono, że wraz z rozbudową infrastruktury wojskowej zdolność Rosji do prowadzenia działań militarnych w pobliżu Finlandii będzie stopniowo rosła.

Zdaniem analityków to sygnał długofalowych przygotowań Kremla do potencjalnej wojny z NATO. "Rosyjscy urzędnicy, w tym prezydent Rosji Władimir Putin, wcześniej bezpośrednio grozili Finlandii, w tym poprzez stosowanie języka, który Rosja wykorzystuje, aby fałszywie uzasadniać swoją inwazję na Ukrainę" – pisze Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.