Na Karabach rośnie napięcie. Co rosyjski Ił-76 przywiózł na Kubę?

Waszyngton, na czele z szefem Departamentu Stanu Marco Rubio, nie ukrywa, że jest zainteresowany zmianą władzy w Hawanie. Dąży do izolacji gospodarczej wyspy, między innymi poprzez zablokowanie jej dostępu do ropy naftowej.

Jednocześnie kubański reżim przygotowuje się na możliwy atak USA. Zarządzono ćwiczenia wojskowe. W sobotę pojawił się na nich ubrany w mundur prezydent Miguel Diaz-Canel. "Zwielokrotniają się działania obronne w całym kraju. Wojna całego ludu jest naszą doktryną strategiczną, a słowa ‘kapitulacja’ i ‘porażka’ są wymazane" – napisał na platformie X członek Biura Politycznego i sekretarz organizacyjny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby (KPK) Roberto Morales.

W tej atmosferze w niedzielę wieczorem na lotnisku wojskowym w San Antonio de los Baños, leżącym nieopodal Hawany, wylądował rosyjski wojskowy samolot transportowy Ił-76, zwykle wykorzystywany do przerzutu sprzętu wojskowego. Informację tę podała amerykańska stacja Fox News, w oparciu o analizę systemów śledzenia lotów.

Następnego dnia, w poniedziałek, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa jest gotowa kontynuować "udzielanie niezbędnego wsparcia politycznego i materialnego" Kubie.

Ten sam Ił-76 lądował w Wenezueli przed pojmaniem Maduro

Jak ustalono ów samolot należy do rosyjskiej linii lotniczej Aviakon Zitotrans. Wykorzystywany jest do przewozu broni i ładunków niebezpiecznych. W drodze na Kubę lądował kolejno w Petersburgu i Soczi, a także w Mauretanii oraz na Dominikanie.

Według Foxa ten sam rosyjski samolot wykonywał loty do Wenezueli, Nikaragui i na Kubę także pod koniec października 2025 roku, w czasie narastającego napięcia między Waszyngtonem a Caracas. Mało tego – ta sama maszyna wylądowała również w Wenezueli na początku stycznia, tuż przed pojmaniem prezydenta Maduro przez USA.

Aviakon Zitotrans jest na liście sankcyjnej. M.in. za współpracę z wagnerowcami

Zaznaczmy, że Stany Zjednoczone wpisały firmę Aviakon Zitotrans, formalnie prywatnego przewoźnika, na listę sankcyjną w styczniu 2023 roku w związku z tym, że świadczyła ona usługi m.in. najemnikom z Grupy Wagnera. Sankcje objęły cztery należące do przewoźnika samoloty Ił-76TD: RA-76502, RA-76842, RA-76846 oraz RA-78765.

W komunikacie amerykańskiego Departamentu Skarbu wskazano wówczas, że linia realizowała transporty cargo dla przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu obronnego objętych sankcjami. Aviakon Zitotrans rozwoził sprzęt wojskowy – w tym pociski rakietowe, głowice bojowe oraz części do śmigłowców – po całym świecie, między innymi do Wenezueli, państw Afryki i innych krajów. Przewoźnik objęty jest także sankcjami Kanady i Ukrainy.

Nie wiadomo, jaki dokładnie ładunek samolot Aviakonu Zitotrans dostarczył na Kubę. Podczas wcześniejszych operacji w Wenezueli – według strony rosyjskiej – maszyna ta miała przetransportować do Caracas systemy obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 oraz Buk-M2E.