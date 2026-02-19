Gorzka prawda. Argumenty nie przekonają Putina

W rozmowie z siecią redakcji berlińskich (NBR) i dziennikiem „Rheinpfalz” szef niemieckiego rządu podkreślił, że „rozsądek i argumenty humanitarne nie przekonają (przywódcy Rosji Władimira) Putina”. „To gorzka prawda” – dodał.

"Rosyjska klika władzy nie jest w stanie funkcjonować bez wojny"

Zdaniem Merza wojna w Ukrainie zakończy się dopiero wtedy, gdy jedna ze stron będzie wyczerpana – militarnie lub gospodarczo. Jak ocenił, „rosyjska klika władzy w dającej się przewidzieć przyszłości nie jest w stanie funkcjonować bez wojny”. „Musi podtrzymywać machinę wojenną, bo nie ma planu, co zrobić z setkami tysięcy, często ciężko straumatyzowanych żołnierzy wracających z frontu” - powiedział.

Rosja, państwo w stanie najgłębszego barbarzyństwa

Odnosząc się do sytuacji w Rosji, kanclerz stwierdził, że „w tej chwili mamy do czynienia z państwem w stanie najgłębszego barbarzyństwa”. Jego zdaniem w przewidywalnej przyszłości się to nie zmieni i „trzeba się z tym pogodzić”.

Merz zaznaczył, że celem działań państw europejskich jest doprowadzenie do sytuacji, w której Rosja nie będzie w stanie dalej prowadzić wojny militarnie ani finansować jej gospodarczo.

Negocjacje pokojowe bez wyraźnych postępów

Od prawie czterech lat Ukraina broni się przed rosyjską agresją. W ostatnich dniach przedstawiciele obu stron oraz USA prowadzili w Genewie rozmowy na temat zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego są bliżej rozstrzygnięć w sferze wojskowej niż politycznej. Zapowiedział też, że kolejna runda rozmów ma się odbyć również w Szwajcarii.

Z Monachium Iwona Weidmann