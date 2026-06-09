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Tak wielu konfliktów nie było od 80 lat. 65 wojen na świecie, najwięcej od II wojny światowej

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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41 minut temu
Tak wielu konfliktów nie było od 80 lat. 65 wojen na świecie, najwięcej od II wojny światowej
Tak wielu konfliktów nie było od 80 lat. 65 wojen na świecie, najwięcej od II wojny światowej/Shutterstock
W 2025 r. na świecie odnotowano 65 konfliktów zbrojnych z udziałem państw, najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Ich bezpośrednimi ofiarami było 245 tys. osób - wynika z opublikowanego we wtorek raportu norweskiego instytutu badawczego PRIO.

Świat w najgorszym punkcie od dekad

Rok 2025 był kolejnym rokiem z rekordową liczbą konfliktów zbrojnych. Było ich o sześć więcej niż w 2024 r. i toczyły się w 35 państwach.

Był to również trzeci najkrwawszy rok od zakończenia zimnej wojny. Bezpośrednimi ofiarami ujętych w raporcie konfliktów zostało 245 tys. osób. Więcej było jedynie w 1994 r. podczas ludobójstwa w Rwandzie i w 2021 r. podczas wojny domowej w etiopskim Tigraju.

Najbardziej krwawe konflikty w 2025 r.

Za wysoki poziom przemocy w 2025 r. odpowiadały przede wszystkim trzy konflikty: rosyjska inwazja na Ukrainę, wojna w Sudanie oraz działania wojenne w Strefie Gazy. Zmienił się też rozkład globalnej przemocy. W raporcie wskazano, że dotychczas globalne statystyki ofiar były zwykle dominowane przez jedną szczególnie krwawą wojnę. W ostatnim okresie wiele krwawych konfliktów toczy się jednocześnie.

Najwięcej wojen od II wojny światowej

Wzrosła liczba konfliktów międzypaństwowych, osiągając najwyższy poziom od 1946 roku. W 2025 r. odnotowano ich osiem, dwa razy więcej niż rok wcześniej. Wśród nich były m.in. wojna Rosji z Ukrainą, starcia Indii i Pakistanu, Afganistanu i Pakistanu oraz Tajlandii i Kambodży, a także konflikty związane z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

– Napięcia istniały od dawna, ale dziś częściej eskalują do poziomu otwartego konfliktu zbrojnego. Kilka dużych wojen nakłada się na siebie. Świat nie dostaje już żadnej przerwy, a poziom przemocy utrzymuje się stale bardzo wysoko – powiedziała PAP Siri Aas Rustad z PRIO.

Świat w ogniu. Afryka płonie najbardziej

Najwięcej konfliktów z udziałem państw odnotowano w Afryce - 29. W Azji było ich 19, a na Bliskim Wschodzie - 13. PRIO podkreślił, że liczba konfliktów w Afryce niemal podwoiła się w porównaniu z 2013 r., a Bliski Wschód osiągnął najwyższy poziom liczby wojen od 1946 r.

Europa była jedynym regionem, w którym liczba konfliktów spadła. W 2025 r. odnotowano w raporcie jeden konflikt: wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Polityka USA zwiększa globalną niepewność

– Rada Bezpieczeństwa ONZ nie działa, świat jest bardziej spolaryzowany, a polityka USA zwiększa globalną niepewność. W takim świecie napięcia częściej eskalują do otwartego konfliktu zbrojnego. Zwykle udaje mi się wycisnąć z tych danych coś pozytywnego, ale w tym roku nie. Te liczby są naprawdę szokujące – podsumowała Siri Aas Rustad.

Raport „Conflict Trends: A Global Overview, 1946-2025” przygotował Instytut Badań nad Pokojem w Oslo (PRIO) we współpracy z Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Ujęte zostały konflikty zbrojne, w wyniku których odnotowano co najmniej 25 ofiar śmiertelnych bezpośrednio związanych z walkami.

Z Oslo Mieszko Czarnecki

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: wojnaraportbezpieczeństwoświat
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