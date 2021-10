Na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w czwartek post, w którym poinformowano, że "białoruskie służby zabierają migrantom pieniądze i dokumenty oraz zmuszają ich do nielegalnego przekraczania polskiej granicy".

Do wpisu załączono film, na którym widać m.in. zgromadzoną za płotem granicznym po białoruskiej stronie grupę migrantów. "W tej chwili nie mamy paszportu, policja zabrała nasze paszporty, oni przechwycili nasze paszporty" - mówi na filmie jeden z mężczyzn.

Na pytanie polskiego funkcjonariusza "zatem oni je zabrali?" migrant odpowiedział, że "tak". "My nie idziemy inną drogą, my chcemy wrócić, np. ja nie mogę pojechać do Iranu, on nie może pojechać do Iranu. Musimy wrócić drogą powrotną do Iranu, nie mamy paszportów. Nie mamy pieniędzy" - tłumaczył obcokrajowiec.

Migrant powiedział również, że "Białoruś zamknęła nas w tym obszarze". Natomiast na pytanie polskiego funkcjonariusza, czy białoruskie służby "twierdzą, że powinniście przekroczyć granicę?" odpowiedział również twierdząco. "My zaświadczamy o tym. Jeśli chcesz, my zaświadczymy o tym dla telewizji. Możemy to wyjaśnić w telewizji" - dodał.

Od początku roku Straż Graniczna udaremniła 18,3 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. miało miejsce w październiku.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj